“Hanno scritto che stavo morendo!” | Damiano dei Maneskin gela i fan | retroscena al cardiopalma per lui

Il Fatto Quotidiano

... un equilibrio necessario per un gruppo che sta promuovendo il nuovo lavoro discografico e non vuole comunque rinunciare a portare sul palco anche le canzoni chepagine importanti della ...... sono centinaia le canzoni che il gruppo ha pubblicato in cinquant'anni di carriera , brani chela storia della musica italiana e che tutt'oggi fanno parte di un racconto in musica che ... L’esame scritto sulle penne Bic: ecco cosa si è inventato uno studente per copiare In questo numero ricominciamo dall'energia, ma parliamo anche di energia nucleare, Long Covid e problemi di satira.Il gesto dimostrativo di due attiviste ha attirato molte critiche, ma le azioni radicali e non violente hanno tutta una loro importanza ...