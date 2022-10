Halloween Ends guida il box office USA con 41 milioni | ma soffre perdite per l' uscita day-and-date streaming

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L'simultanea innon impedisce addi schizzare in vetta al boxUSA con 41di incassi.ha sbaragliato la concorrenza al botteghino americano, incassando 41,25di dollari da 3.901 sale nel weekend di apertura. Partenza forte, non quanto ci si sarebbe atteso (le proiezioni erano più vicine a 50 - 55), ma è comunque impressionante considerando che l'simultanea dell'horror insu Peacock, che probabilmente ha ridotto la vendita dei biglietti.è il primo film a superare i 40di dollari da quando Nope di Jordan Peele è stato ...

L'esordio diè stato un successo, anche se poteva andare decisamente meglio. Dopo due mesi e mezzo fiacchissimi al box - office americano, gli incassi stanno finalmente tornando a salire, con un ...LEGGI - la recensione ASCOLTA -in testa negli USA, ma in Italia vince Il colibrì - Box - Office Subito sotto, dopo l'esordio al primo posto giovedì,si piazza secondo ...Halloween Ends 2 è il film horror non ancora in fase di sviluppo. Sarebbe il sequel di Halloween Ends, film attualmente nelle sale e che ha proposto il personaggio di una donna, Laurie che dopo aver d ...Il Colibrì ha battuto Halloween Ends e vinto il Box Office Italia in un weekend con incassi leggermente in crescita.