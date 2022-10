Ha messo in piedi un piano contro la Regina | polemica per le nuove scene di Netflix

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’ex premier conservatore John Major si scagliala quinta serie di “The Crown”, in cui si racconta un presunto complotto ai danni dellaElisabetta

Primocanale

L’ex premier conservatore John Major si scaglia contro la quinta serie di “The Crown”, in cui si racconta un presunto complotto ai danni della regina Elisabetta ...“Se a fine mese non sei pronto vedi te come ti cucino quella bella faccia da porco che hai”: era queste una delle frasi che un gruppo di ...