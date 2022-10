Gunter | ‘Il Verona deve giocare così | abbiamo provato a cambiare sistema | ma non ha funzionato’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) 2022-10-16 23:22:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Intervistato da Dazn il difensore del, Korayha parlato del suo gol e della sconfitta contro il Milan IL GOL – “L’allenatore mi ha dato più libertà di attaccare. Con un pochino più di fortuna potevo farne un altro. Ma per ora sono contento per il mio primo gol”. L’AUTOGOL DI UN ANNO FA – “È giusto che oggi faccio gol perché è passato un anno da quell’autogol disastro. Sono contento per il gol. Il calcio scrive queste storie. Un anno fa era al contrario, quest’anno l’ho fatto io”. PROBLEMI – “Non lo so. Ma tutti noi vediamo un’altra squadra quando giochiamo in questo modo: siamo abituati aed allenarci in questo modo. Noi siamo una squadra che...