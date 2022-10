GUIDA TV 17 OTTOBRE 2022 | I VIPPONI DEL GFVIP | SOPRAVVISSUTI | STEP | LITTLE BIG ITALY

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 –(1°Tv) Serie Tv S1E5-623.35 – Cose Nostre Attualità 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 – Grande Fratello Vip Reality con Alfonso Signorini01.45 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica21.20 – Stasera Tutto è Possibile Show con Stefano De Martino 00.00 – Re Start Rubrica 20.35 – NCIS New Orleans Serie Tv21.25 – The Foreigner Film 23.50 – Pressing Lunedì Talk Show Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – PresaDiretta Inchieste con Riccardo Iacona23.00 – Dottori in Corsia Attualità 20.30 – Stasera Italia Talk Show21.25 – Quarta Repubblica Talk Show con Nicola Porro00.55 – Motive Serie ...

