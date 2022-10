Guerra in Ucraina | l’Ue approva una missione di assistenza militare per sostenere Kiev

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Bruxelles – Il Consiglio Ue ha concordato di creare unadiall’, Eumam Ukraine, con lo scopo di aumentare la capacità delle forze didi condurre operazioni militari, al fine di consentire adi difendere l’integrità territoriale del Paese “all’interno dei confini internazionalmente riconosciuti”, esercitare la sovranità e proteggere i suoi cittadini. Eumam Ukraine opererà in territorio Ue e avrà il quartier generale a Bruxelles; comandante sarà il viceammiraglio Hervé Bléjean, direttore dell’Mpcc (Military Planning and Conduct Capability) del Seae, la diplomazia del. La durata è di due anni, con un budget di 106,7 milioni di euro. Via libera dal Consiglio Ue, inoltre, ad ulteriori aiuti alle forze armate ucraine. Con la ...