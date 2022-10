Grande Fratello Vip 7 | le anticipazioni di lunedì 17 ottobre

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022)Vip 7, al via stasera il nono appuntamento con il reality show in onda in prime time su Canale 5 Stasera,17, in prima serata su Canale 5 nono appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Una dolce sorpresa attende Carolina Marconi: una donna con alle spalle una difficile storia personale che i telespettatori conosceranno nel dettaglio nel corso della puntata di stasera. Nikita Pelizon è finita nell’occhio del ciclone: è stata attaccata da alcuni dei “vipponi” ed è al televoto con Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Chi tra loro sarà il preferito del pubblico? Leggi anche–> Elenoire Ferruzzi ancora contro Nikita: la scimmiotta ma il web la difende (Video) Nelle ultime ...