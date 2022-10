Grande Fratello Vip 7 | giorno 28 | commenti al live

(Di lunedì 17 ottobre 2022)28 In questo post potrete commentare ildella settima edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

... unavilla sul Monte Argentario e un appartamento in Toscana nel comune di Montalcino ... l'uomo a cui è stata legata per molti anni; i nipoti Matteo e Federica Pelloni, figli del...Il racconto al GF Vip AlVip 7 Pamela Prati è tornata a raccontare la sua versione sul caso Mark Caltagirone e ha affermato di esser stata vittima di una vera e propria truffa. La ...Nona serata con i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Lunedì 17 ottobre su Canale 5. Scopriamo chi è stato eliminato e chi è finito in nomination.Vecchi dissapori tra Giovanni Ciacci e Giulia Salemi, entrambi protagonisti della nuova edizione del reality. L'influncer risponde con classe. Giovanni Ciacci e Giulia Salemi sono entrambi due persona ...