Grande Fratello VIP 7 | Amaurys Perez verso la squalifica e i nuovi vipponi in arrivo | le anticipazioni

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sembrano essere molto ghiotte ledella prossima puntata diVIP 7, in onda questa sera lunedì 17 ottobre 2022 in prima serata su Canale Cinque. Portata principale sarà il possibile verdetto deciso dalla produzione del reality show Mediaset sulla bestemmia pronunciata danel corso della puntata di giovedì 13 ottobre; un dettaglio che potrebbe portare l’ex pallanuotista allaimmediata. E qui la situazione si complica in quanto sefosse effettivamenteto, il numero dei concorrenti rimasti nella casa diventerebbe davvero troppo basso per procedere con il programma per almeno altri cinque mesi (come previsto). Molti rumor parlano di una possibile nuova infornata di concorrenti che ...

A soli 24 anni Antonella Fiordelisi ha fatto già parlare parecchio per via della sua vita sentimentale. La concorrente della settima edizione delVip è diventata popolare, poco più che maggiorenne, per alcune avances ricevute sui social network da Gonzalo Higuain, ex calciatore di Napoli e Juventus. La vita privata di Antonella ...Un tuosiamese, anzi, di più: qualcuno che abbia potuto conoscere da sempre anche i tuoi ... Daartista, come viene da tutti descritto, dopo un tempo infinito , come infiniti sono i ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'accusa dell'ex gieffina alla produzione del GF Vip 7, dopo il caso Marco Bellavia: "Io per lo stesso motivo invece..." ...