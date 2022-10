Grande Fratello Vip | 17 ottobre | anticipazioni della puntata e nuovi ingressi nella casa

(Di lunedì 17 ottobre 2022)Vip torna in prima serata su Canale 5 lunedì 17. Molto attesa per unamolto ricca. Non mancheranno le sorprese così come le polemiche che sono state le vere protagoniste in queste prime puntate del reality. Inoltre, potrebbero esserci glidiconcorrenti.Vip, 17Continua tra le polemiche ilVip 2022 sempre con la condizione di Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Tra leci sono senza dubbio le nomination: Nikita, Antonino e Giaele. Poi, ci sarà un provvedimento nei confronti ...

Vanity Fair Italia

Dunque, sembra che il modella abbia velatamente dato il due di picche a Elenoire Ferruzzi, come la prenderà l'attrice la seconda delusione delVip 2022 Clicca qui per vedere il ...Cristina Quaranta ha minacciato l' abbandono dalla casa delVip . Tra i nominati ci sono Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese o Giaele De Donà. La Quaranta e Antonino sembrano aver legato molto per questo Cristina ha affermato che se dovesse ... Grande Fratello Vip 7, Sara Manfuso: «Non ho preso in giro Signorini» Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata in programma oggi, lunedì 17 ottobre 2022, ultime notizie. Scopri di più ...Chi è Amaurys Perez, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda il lunedì e giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5 ...