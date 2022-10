Gran Galà | il miglior gol è di Theo Hernandez | premiato il coast to coast con l’Atalanta

Commenta per primo Paolo Maldini, dirigente del Milan , è salito sul palco deldel Calcio per ritirare il premio come miglior società della passata stagione: 'Il Milan è un club di valore e di valori, quindi mi riempie di orgoglio ritirare questo premio. Il nostro ...Commenta per primo Lunedì sera alla Fiera di Milano c'è stato ildel Calcio , evento organizzato dall'Assocalciatori per premiare i migliori della scorsa stagione sportiva 2021/2022 in Italia. NELLA GALLERY TUTTI I PREMI vai alla gallery