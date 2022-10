Gran festa per Maria Grazia Cucinotta | “Mia figlia Giulia si è laureata”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 17 ottobre 2022) E’ sui social chemostra tutto la sua gioia, l’orgoglio per il traguardo appena raggiunto da sua. Una giornata ricca di emozioni per l’attrice e per la sua famiglia, suasi èa 21 anni, ovviamente per la triennale. La laurea conseguita alla Luiss in Economia e Management, a Roma. In testa la corona di alloro e rose rosse, tra le mani i fiori che ha appena ricevuto ma più di tutto ci sono i sorrisi e gli abbracci. E’ fiera, da sempre elogia la sua famiglia ma in questi giorni una nuova emozione per suache non è più una bambina, nata nel 2021 è sempre stata molto responsabile. Un legame speciale tra madre e ...