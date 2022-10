Governo | sondaggista Noto | Meloni non sbaglia un colpo | +2% da astenuti | ma siamo ad ingresso campo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - A poche settimane dal voto sono "decimali" le oscillazioni di gradimento dei partiti con una unica eccezione: Fratelli d'Italia che registra "un aumento significativo: un netto più 2%, assestandosi al 28%". Una crescita dovuta non ad una transizione di voti da altri partiti ma ad una assunzione di voti dal bacino degli: "Al fatto che una parte dell'elettorato che non è andato alle urne, oggi voterebbe Fratelli d'Italia". Così all'Adnkronos ilAntonioche afferma: "Fdi, in particolare, sta facendo breccia sugli astensionisti; è infatti il partito che prende consensi in misura maggiore. Il modo di fare dellapiace, è credibile, quindi porta consenso. Maancora alle mattonelle". Tra i gol della ...