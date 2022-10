Governo | pace Berlusconi-Meloni | ecco la lista dei ministri

Meloni: 'Percorso pieno di ostacoli ma non ci arrenderemo mai, la sinistra si metta l'anima in'. L'obiettivo del cdx è 'essere unito per mantenere gli impegni presi con gli italiani". Per questo ...9 ore fa Meloni: "Si mettano l'anima in, risolleveremo l'Italia" Passi avanti verso il. Dopo la lite di venerdì, Meloni e Berlusconi si sono sentiti al telefono: oggi si terrà l'incontro ...Alla fine la ricucitura delle tensioni dei giorni scorsi c'è stata. Prima contatti telefonici tra Meloni e Berlusconi, diffondono fonti dei due partiti. Infine l'annuncio, in serata. Sarà domani l'inc ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...