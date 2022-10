Governo | oggi l’incontro Meloni-Berlusconi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dopo lo scontro dei giorni scorsi Giorgiae Silviotornano a sentirsi al telefono e annunciano un incontro che andrà in scenaa Roma. Dopo lo ‘strappo’ di Forza Italia sull’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato e le frizioni sugli ‘appunti del Cav’,sarà quello del disgelo. L’occasione per chiarirsi definitivamente e riprendere la trattativa sul futuro, che si era arenata in particolare sul caso Ronzulli. Il weekend, insomma, grazie anche al lavoro dei pontieri (da Gianni Letta a Ignazio La Russa e Guido Crosetto, ma anche Fedele Confalonieri e la primogenita dell’ex premier, Marina) avrebbe portato alla convocazione di un faccia a faccia, che potrebbe essere decisivo per sbloccare lo stallo attuale. Il colloquio, raccontano, ...