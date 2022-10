Governo | oggi l’incontro Meloni-Berlusconi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dopo lo scontro dei giorni scorsi Giorgiae Silviotornano a sentirsi al telefono e annunciano un incontro che andrà in scenaa Roma. Dopo lo ‘strappo’ di Forza Italia sull’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato e le frizioni sugli ‘appunti del Cav’,sarà quello del disgelo. L’occasione per chiarirsi definitivamente e riprendere la trattativa sul futuro, che si era arenata in particolare sul caso Ronzulli. Il weekend, insomma, grazie anche al lavoro dei pontieri (da Gianni Letta a Ignazio La Russa e Guido Crosetto, ma anche Fedele Confalonieri e la primogenita dell’ex premier, Marina) avrebbe portato alla convocazione di un faccia a faccia, che potrebbe essere decisivo per sbloccare lo stallo attuale. Il colloquio, raccontano, ...

... il Pcc contasu quasi 98 milioni di membri (con altri due milioni in lista di attesa) e, per ...perché se sono arrivati a Pechino è perché hanno dato garanzie di sostenere la narrativa del...che già allora l'ex premier non deteneva più e che adesso detiene ancora di meno al punto che... Berlusconi, messaggio da FdI: 'L'unicoè con il centrodestra' Comunque, di consultazioni ...Adnkronos Ci vedremo più tardi, sono ottimista. Mi pare che le cose vadano bene, lavoriamo, lavoriamo, saremo pronti . Così Giorgia Meloni arrivando a Montecitorio per una nuova giornata di ...Io ministro della Giustizia Nessuno deve parlare di se stesso, tengo i piedi per terra per volare alto, come diceva mio padre' . E' quanto afferma il senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto , ...