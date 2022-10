Governo | Miccichè Forza Italia attacca Meloni | “Valutiamo l’appoggio esterno”

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “Diamoal. Si scelga lei questi scienziati di ministri”. Non usa mezzi termini Gianfranco Micchichè, coordinatore diin Sicilia. Nel giorno della riconciliazione tra Silvio Berlusconi e Giorgia, che per la prima volta riceverà il Cavaliere nella sede di Fratelli d’è pessimista sulle possibilità di ricucire lo strappo degli scorsi giorni sulle nomine per il nuovo. “() ha deciso di fare fuori Berlusconi. Lui che ha sdoganato la destra ine ha inventato il centrodestra. È tremendo. Sta giocando a dividere”, ha detto in un’intervista a La Stampa. “Lo ha fatto anche con la ...