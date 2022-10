Governo | i possibili ministri del governo Meloni | Tajani agli Esteri | Nordio alla Giustizia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’incontro di oggi pomeriggio tra Giorgiae Silvio Berlusconi a via della Scrofa, sede di Fratelli d’Italia, ha riportato il sereno nel centrodestra. Così si delinea quella che può essere l’elenco deidel primo. L’idea della leader di FdI è di chiudere tutta la pratica entro una settimana. Secondo le prime indiscrezioni Antoniosarà vice premier e ministro degli. L’altro vicepremier sarà Matteo Salvini, che avrà la delega alle Infrastrutture. Vediamo insieme una lista con tutti i nomi deidel prossimo, secondo fonti che circolano in queste ore negli ambienti della maggioranza. – Infrastrutture e vicepremier: Matteo Salvini (Lega) – ...

... presidente nazionale della Croce Rossa Italiana - Istruzione: Giuseppe Valditara (Lega), giurista - Università e Ricerca: Anna Maria Bernini (FI), ministro per le politiche europee nel...Per l'estrema destra che denuncia "il silenzio" del, si tratta di "tutto meno che di un ... ma anche fermare le folli politiche che rendonoquesti crimini". Per il suo concorrente all'...Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Annunci e c ..."Sul futuro della previdenza e delle pensioni è assolutamente auspicabile l'apertura di un confronto tra governo e sindacati appena possibile, anche per scongiurare la girandola di proposte che abbiam ...