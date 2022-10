Gossip – Siffredi Jr | Leonardo Tano | conquista l’Olanda come modello da copertina | scrive Novella 2000

(Di lunedì 17 ottobre 2022) A svelare la notizia è lo storico settimanale di cronaca rosa: il, classe 1999, che è protagonista sulle pagine di moda in Olanda nelle fotografie della capsule collection “Metallica” del marchio Zerothreeseventeen, è un nome familiare alle orecchie degli italiani. Sebbene l’identità delnon venga dichiarata sul magazine olandese Numéro che pubblica gli scatti fotografici, il protagonista è: secondogenito dell’ex Miss Ungheria Rózsa Tassi e del noto attore, regista e produttore di cinematografia per adulti, l’italiano Rocco. La notizia è pubblicata sul sito della rivista nata agli inizi del Novecento e che, da oltre un secolo, racconta agli italiani: il costume, la società e i pettegolezzi del mondo dello ...

Gossip News

