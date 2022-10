Giro d' Italia 2023 | il percorso | ecco le 21 tappe

Federazione Ciclistica Italiana

È stato presentato oggi il percorso dell'edizione 106 deld', che partirà il 6 maggio in Abruzzo e dopo 21 tappe terminerà il 28 maggio a Roma. Neld'2023 i ciclisti percorreranno un totale di 3.448 chilometri, con oltre 51mila metri ...18.50 Ciclismo, presentatod'2023 A Milano è stato ufficialmente presentato il 106°d'. La partenza è in Abruzzo, con la crono fra Fossacesia Marina e Ortona il 6 maggio. Due i giorni di riposo (15 e 22 ... Giro Italia Ciclocross, polverosa nuvola di atleti a Sant'Elpidio a Mare Domenica 14 maggio 2023 la tappa a cronometro della corsa in rosa prenderà avvio dal centro di Savignano, toccherà i territori di Bellaria e Sala di Cesenatico, fino a Ponte Pietra. Prosegue sulla via ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...