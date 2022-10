Giro d’Italia 2023 | dalla costa dei Trabocchi ai Fori Imperiali | alla ricerca del ciclismo italiano perduto

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) È stato ufficialmente presentato il percorso del 106°, in programma dal 6 al 28 maggio, il primo successivo al ritiro di Vincenzo Nibali. La prossima corsa rosa si snoderà lungo 3.449 chilometri con partenza da Fossacesia Marina in Abruzzo ed arrivo a Roma nella impareggiabile cornice dei. La classifica si movimenterà già in partenza, considerando che la cronometro d’apertura, poco meno di 20 chilometri, scaverà distacchi significativi. Seguiranno i traguardi per velocisti di San Salvo e Melfi che faranno da preludio al primo arrivo in salita, martedì 9 maggio a Lago Laceno. Dopo che il lungomare di Salerno avrà ospitato la terza volata in quattro giorni, ci sarà la ripetizione, seppur su percorso diverso, del riuscito esperimento della giornata tutta partenopea, resa ...