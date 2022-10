Gira un porno come manifesto elettorale | l' ultima trovata di candidato al Congresso a New York

La Repubblica

Un punto cruciale per Itkis, tanto da girare una clipda utilizzare come manifesto elettorale . Si tratta di un video di 12 minuti in cui lui, specialista di cybersecurity e riservista dell'...Il candidato indipendente in lizza per un seggio al Congresso in rappresentanza nel 12esimo distretto di New York (a Manhattan) alle elezioni di Midterm ha girato un videonel tentativo di ... Pubblica foto sexy sui social, bancaria licenziata a Siracusa Un porno come spot elettorale. E' l'ultima trovata di un candidato americano per le elezioni del midterm e per il congresso negli Stati Uniti dove ...Per far conoscere il suo programma agli elettori Mike Itkis ha utilizzato una tattica decisamente inusuale. Il candidato indipendente in lizza per un seggio al Congresso in rappresentanza nel 12esimo ...