Ginnastica artistica | l’Italia si gode l’abbondanza maschile | chi va ai Mondiali? Raffica di specialisti e tanti dubbi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I2022 disi disputeranno tra meno di due settimane a Liverpool, ma il DT Giuseppe Cocciaro si trova a dover fare i conti con un gradito problema di abbondanza e questa volta sarà estremamente complicato diramare le convocazioni. Un paio di mesi fa, infatti, la guida tecnica delsi era trovato un po’ a corto di scelte in vista degli Europei e con coraggioso acume decise di puntare su una squadra giovane, ma allo stesso tempo determinata e concreta. Con pochi fronzoli e poche punte sui singoli attrezzi, ma tanta solidità e compattezza. Gli azzurri conquistarono a sorpresa uno storico argento nel team event. Quali saranno i piani per questa rassegna iridata? Si potrebbe naturalmente puntare sui Moschettieri di Monaco, anche in vista dei ...