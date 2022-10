Gianmarco e Valentina | papà e figlia escono in barca e scompaiono nel nulla | ore disperate per i familiari

Ma fino ad ora nessuna traccia diMurgia, e neanche della loro imbarcazione.Murgia, lavora in una pizzeria a Masainas mentre la figlia vive in Germania, entrambi sono ......GIULIANO Carla GNASSI Andrea GRAZIANO Stefano GRIBAUDO Chiara GRIMALDI Marco GRIPPO...Simonetta MATTEONI Nicole MATTIA Aldo MAULLU Stefano Giovanni MAURI Matteo MAZZETTI Erica MAZZI...Padre e figlia dispersi in mare. Gianmarco Murgia, 64 anni e sua figlia Valentina, 34, sono usciti in barca sabato sera e non sono più tornati. Da oltre 24 ore le ricerche proseguono in ...Escono con la barca per andare a pesca ma non rientrano: scattano le ricerche per padre e figlia in Sardegna, nella zona di Porto Pino.