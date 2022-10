GF Vip 7 | c’è il nome del nuovo eliminato | deve lasciare subito la casa

Mediaset Infinity

Cristina Quaranta vuole abbandonare il GFEcco le sue dichiarazioni Cristina Quaranta rivela ai suoi inquilini che sarebbe disposta ad abbandonare il Grande Fratello2022 . La ex velina di Striscia , afferma che non ci sia molta differenza tra il suo cachet nella Casa e quello percepito nello studio da eliminata. Cristina Quaranta choc sull'ex compagno: "...Ha vinto L'isola dei famosi e in seguito Il Grande fratello, appena dopo il reality di canale 5 ha deciso di fare altro. In un'intervista a Il corriere della sera ha spiegato che nella vita ha ... Alfonso Signorini contro Giovanni Ciacci: "Non dire ca****e"