Germania | Marcel Franke salta la partita di campionato per donare cellule staminali “Bello provare a salvare una vita”

Il Fatto Quotidiano

... ha dovuto fare a meno di uno dei suoi centrali di difesa titolari: il classe 1993Franke , ... Molto improbabile sarà rivederlo in campo mercoledì in Coppa dicontro il Sandhausen: più ...... "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Franke, niente big match in: in ... Germania, Marcel Franke salta la partita di campionato per donare cellule staminali Franke è da sei anni iscritto alla lista dei donatori volontari e tre mesi fa ha ricevuto una chiamata che “mi diceva che ero vicino a una potenziale donazione di cellule staminali. Era chiaro a tutti ...Il calcio è ancora capace di lasciare in dote delle storie emozionanti come quella di Marcel Franke centrocampista tedesco di 29 anni in forza al Karlsruher, club che milita ...