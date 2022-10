Gasperini | “Napoli? Pensavo accadesse lo scorso anno! Non possiamo puntare allo Scudetto”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Giampiero, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto in diretta stamattina a Radio Rai 1 soffermandosi a parlare dell’inizio di campionato super della sua squadra e rivelando la sua sensazione in merito alla passata stagione. Il tecnico ha parlato anche del periodo vissuto dalloanno. Di seguito le sue dichiarazioni: (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images) “Non si possono fare paragoni con le stagioni precedenti. Ci sono annate dove abbiamo fatto meglio prima e altre invece dopo. L’annocredevo che lolo potesse vincere ilinvece è stata la prima squadra ad avere un calo. Una giornata o due bastano a cambiare il morale di una squadra. Il nostro obiettivo può essere quello di non averne uno preciso. Non...

