Gasparri | Nessun rischio scissione in Forza Italia

In agenda, almeno per il momento,incontro con l''arrogante' Giorgia,pranzo con l'... da Maurizio(tra i più attivi nel caldeggiare una ricomposizione) all'ex capogruppo Paolo ...Allo stato non è previstoincontro tra Giorgia Meloni (oggi a casa con la famiglia) e Silvio ... l'ex presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati (Giustizia) e Maurizio(...Scambio di accuse tra il Pd e la premier in pectore. Provenzano: "Da lei scelte estremiste, ha diviso il Paese". E il segretario dem le risponde: "Quel che dice l'opposizione non lo decide la maggiora ...Maurizio Gasparri": Al Quirinale centrodestra unito, tutti in privato possiamo usare espressioni colorite ma con Giorgia Meloni c'è un dialogo continuo" ...