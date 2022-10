Garlando | «Leao o Kvaratskhelia? In questo momento il georgiano davanti»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il giornalista e scrittore ha parlato della differenza tra il giocatore del Napoli e quello del Milan. Ecco il suo pensiero Luigi, giornalista e scrittore, ha parlato ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione “Tutti convocati” della differenza tra. Di seguito le sue dichiarazioni. PAROLE – «O Kvara? InKvara, per la sua capacità di stare in partita, può migliorare, maha più margini di miglioramento, può diventare il massimo, ha una visione superiore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sotto di due gol, il Diavolo, uscito a razzo dal lockdown, mitragliò con Ibra, Kessie,e Rebic e cominciò a prendere confidenza con la sua nuova forza, come fa un adolescente con il suo corpo ...Sotto di due gol, il Diavolo, uscito a razzo dal lockdown, mitragliò con Ibra, Kessie,e Rebic e cominciò a prendere confidenza con la sua nuova forza, come fa un adolescente con il suo corpo ... Garlando: “Kvara ora è meglio di Leao, ma il portoghese ha una visione superiore” Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport soffermandosi sul paragone fra Rafael Leao e Kvaratskhelia: "Sono due giocatori diversi: Leao ...