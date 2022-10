Galli | “Anch’io minacciato | giusto perseguire i leoni da tastiera”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – “E’che i ‘da’ e le persone che seminano odio, vengano perseguite. Non tutto può essere consentito.sono stato, nessuno di noi ha superato indenne, da questo punto di vista, la pandemia. Detto questo non voglio dare a questi episodi un’importanza maggiore di quella che hanno”. A dirlo all’Adnkronos Salute Massimo, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, in merito all’operazione dei carabinieri a Torino, Faenza, L’Aquila, Parma e Taranto, nei confronti di persone indiziate di avere insultato edi morte il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, ai tempi coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid. “Sono vicino e ...