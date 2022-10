Francia | Macron in visita al Motor Show di Parigi

Sky Tg24

... ha aperto gli ordini per la sua berlina a idrogeno prodotta in, che sara' il primo veicoli ... Emmanuel. Nello stand e' esposto il nuovo prototipo "Machina Vision". Questa vettura ...Il presidente francese Emmanuelarriva al Salone del Motor Show di Parigi dopo un'assenza di quattro anni e si mette al volante di una Renault 5 Turbo elettrica, un'auto molto particolare e tutta colorata. 17 ottobre 2022 Francia, Macron annuncia un milione di auto elettriche entro il 2027 Il presidente francese Emmanuel Macron arriva al Salone del Motor Show di Parigi dopo un'assenza di quattro anni e si mette al volante di una ...Roma, 17 ott. - (Adnkronos/Dpa) - "Sono qui per sostenere e accompagnare nel lungo termine" i produttori francesi " perché continuino a innovare e riportino in futuro la Francia ad essere un ...