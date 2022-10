Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme allo stadio | stavolta seduti vicini | la coppia si mostra alle telecamere

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Si riparte da qui, dove tutto era incominciato. È difficile riavvolgere il nastro di questa ingarbugliata vicenda. Certo è chehanno deciso di vivere alla luce del sole la loro relazione partendo proprio dal luogo dove si sono socnosciuti: lo. Domenica pomeriggio, ledi Canal+ hanno immortalato laintenta a guardare la partita di Ligue 1 Monaco-Clermont Ferrand sugli spalti del Louis II a Montecarlo. I più maliziosi hanno notato subito lo sguardo serio di entrambi.sono in total black ma a rompere la palette sono gli anelli di oro bianco e diamanti che portano entrambi all’anulare. La relazione quindi sembra procedere a gonfie vele. Ricordate la prima apparizione ...

non si nasconde più e si mostra insieme a Noemi Bocchi anche nelle occasioni pubbliche: la foto insieme a Montecarlo è già virale. Dopo 19 anni di matrimonio con Ilary Blasi e tre ...... l'amica, in qualche modo colei che molto sa e qualcosa collabora della vita di Ilary Blasi, soprattutto quella al di fuori e senza. Vero o falso che sia (prima o poi Alessia Solidani ...L'ex calciatore e la nuova fiamma si fanno paparazzare allo stadio, intanto la conduttrice tv si diverte nelle ...Ilary Blasi ha passato il weekend in compagnia della figlia Isabel, è proprio con lei e con alcune amiche che ieri sera è andata al circo ...