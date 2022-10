Francesco Totti allo stadio di Montecarlo insieme a Noemi Bocchi | i due non si nascondono più!

Leggi su diredonna

(Di lunedì 17 ottobre 2022)sembra davvero aver preso il posto di Ilary Blasi visto che ormai è quasi un’abitudine essere paparazzata in compagnia del compagno,. Questa volta l’occasione è stata una partita di calcio fra la squadra del Monaco e quella del Clermont: la coppia è stata fotografata mentre era seduta in tribuna e seguiva l’incontro di calcio. Una sorta di investitura ufficiale per la nuova compagna del Capitano, visto che in precedenza era la moglie ad accompagnarlo in queste occasioni. Per quello che probabilmente è forse il primo weekend ufficialeall’estero,non hanno lasciato nulla al caso e sfoggiano un look molto simile, casual ma ricercatostesso tempo: un total dark che colpisce nel segno. Alle dita ...