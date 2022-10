Francesco Oppini ricorda quel maledetto giorno | la morte della sua fidanzata

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Oggi è come ogni anno una giornata molto triste per, è ilche non potrà mai dimenticare,lo in cui morì la sua. Era il 2006 e Claudia era bellissima, giovanissima, impossibile dimenticarla ma è anche impossibile per lui non provare dolore ancora oggi dopo tanti anni.aveva 24 anni, un’età in cui non puoi pensare possa accadere una cosa del genere. “Se sorrido oggi è grazia a Claudia” ha più volte confidato il figlio di Alba Parietti tirando fuori anche al GF Vip la sofferenza diperiodo proseguita fino ad avere bisogno degli antidepressivi. Oggi perè un lunedì diverso dagli altri, ringrazia tutti per gli abbracci, per i messaggi che sta ...