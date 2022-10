Francesco Bagnaia sul trono traballante | incoronazione a Sepang?

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Una rivolta contro il Re indiscusso, almeno fino a quel momento. Dall’alto del suo giogo, Fabio Quartararo non è riuscito a reprimere al ritmo di derapate la rivoluzione portata dache, battaglia dopo battaglia, si è portato a ridosso della Capitale governata dal campione del mondo transalpino. La lotta di Phillip Island ha sovvertito il potere: il piemontese ha compiuto la sua personalissima ricorsa alla vetta scalzando il rivale di Yamaha posizionandosi, con pieno merito, sulla vetta della classifica piloti della MotoGP. Iladesso dovrà essere difeso senza troppe esitazioni: dall’alto dei suoi 14 punti di vantaggio, Re Pecco potrebbe essere incoronato definitivamente in Malesia, quando il Motomondiale tornerà dopo anni di assenza a. Le parole di ...

Dal - 91 post Sachsenring, al +14 successivo a Phillip Island. Significa aver marcato 105 punti più di El Diablo nell'arco di otto gare. Stando a questa media, potrebbe chiudere i conti iridati già questa domenica a Sepang, prima ancora dell'atto finale di Valencia. L'Italia aspetta da tredici anni in tema di pilota, quindici guardando alla moto e ... detto Pecco si avvicina a uno storico trionfo nel Mondiale MotoGP. Il Gran Premio d'Australia, va ad Alex Rins ma l'italiano della Ducati chiude al terzo posto e, approfittando della ...