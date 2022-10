Forza Italia | obiettivo regionali | chi passa con Martusciello

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’dichiarato è quello di vincere le prossime elezioni. Da quando Silvio Berlusconi ha consegnatonelle mani di Fulvio, in Campania, la data segnata in rosso è quella del 2025. Tra due anni e mezzovuole essere alla guida del centrodestra che vorrà interrompere l’era De Luca a Palazzo Santa Lucia. Unnon facile da raggiungere, ma che intanto è stato avviato. In due fasi. Prima con la rottura definitiva con l’ala del partito che fino a qualche mese fa era vicina a Luigi e Armando Cesaro. Poi aprendo le porte a coloro i quali, tra consiglieri comunali e amministratori, negli ultimi tempi se n’erano allontanati. Il risultato elettorale dello scorso ...

Dobbiamo tornare ai fatti politici', spiega Minzolini secondo cui tutto va letto considerando il dato elettorale uscito dalle urne:è decisivo per la tenuta della maggioranza. 'Ma con l'...La somma dei parlamentari di Lega eva quasi vicino a quelli della Meloni, mentre FdI ha quasi il doppio dei voti della somma dei due. 'Di fronte a questo è ovvio che per Berlusconi è un ...«Una figura “storica” della nostra Associazione, che aveva traghettato l’arrivo di Telethon in Italia»: così Marco Rasconi, presidente della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), ...Silvio Berlusconi arriva nella sede di FdI per il vertice con l'aspirante premier. La Russa: "Auspico che sia un incontro risolutivo" ...