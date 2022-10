Foreign fighter italiano ucciso nel Dontestk Si chiama Elia Putzolu

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Un, è statonel. La notizia, diffusa in nottata dai media, è stata confermata dalla Farnesina. Il 28enne di origine sardeè statonel. Combatteva in Ucraina a fianco dei russi In Ucraina,, 28enne di origine sarde che viveva da tempo a Tangrog nei dintorni della città russa di Rostov, combatteva a fianco dei russi., secondo quanto riportano i media, è statomentre combatteva arruolato con le milizie filorusse. È il terzodall’inizio della guerra in Ucraina Il 28enne è il terzo ...

