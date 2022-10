Fontana scrive “inpiegato” al posto di impiegato” | l’ironia social per la gaffe del neo presidente della Camera

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Primo scivolone per il nuovoLorenzo, esponenteLega, che già al momentosua nomina si è attirato non poche critiche per le sue posizioni filo Putin, antiabortiste e contro i diritti gay. Nelle ultime ore sta spopolando suila foto di un documentodei deputati risalente al 2018, nel qualeva per ben due volte di essere “”, aldi. Un errore ortografico piuttosto grave e reiterato per due volte. Il foglio in questione è la sua scheda personale depositata a Montecitorio nel 2018. Si tratta di un obbligo previsto dal Codice di condotta dei deputati, ...