Fiumicino | shopping gratis di alcolici e cosmetici al duty free | denunciati turisti

(Di lunedì 17 ottobre 2022)– Nel corso dei quotidiani controlli nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato due persone per tentato furto e sanzionato due autisti NCC in violazione deli artt. 3 e 4 dell’ordinanza Enac nr. 10/2017. Presso ilsituato al Terminal 3 – Partenze dello scalo, i carabinieri hanno fermato due viaggiatori – una 50enne straniera e un 50enne della provincia di Milano – che hanno tentato di superare le casse senza pagare diversa merce che avevano occultato all’interno dei loro bagagli a mano. Sono stati notati dal personale di vigilanza che ha subito allertato i militari. I carabinieri hanno poi rinvenuto prodotti di profumeria enei bagagli dei 2, del valore di circa 230 euro, che sono ...

Il Faro online

