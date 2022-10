Fiuggi Cantagiro 2022 60esima edizione | vince la Finalissima la band XGiove

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Unastrepitosa è andata in scena presso il Teatro Comunale dia conclusione dellade “Il”, con una lunga ed intensa serata che ha visto avvicendarsi sul palco gli artisti, gli ospiti speciali e tantissime sorprese ed iniziative per celebrare questo importante anniversario. Sul palco, prima di iniziare, il saluto e l’in bocca al lupo di Alioska Baccarini, Sindaco dia tutti i finalisti presenti. Ad aggiudicarsi la meritata vittoria lapremiati da Dario Salvatori, seconda classificata Valentina Ambrosio premiata dal Patron Enzo De Carlo e terzo podio ex aequo per Elena D’Elia ed Alessio Caterini premiati da Francesca Alotta. I vincitori dei premi speciali sono stati: nuovamente Alessio ...

...ieri pomeriggio la qualificazione finale della categoria Junior " Baby de Il2022, 60 edizione della nota manifestazione canora itinerante. Presso la location del Teatro Comunale di, ......e non dimostrarli! Non poteva che essere speciale l'edizione di quest'anno de Il2022 , ... come da tradizione, adall'8 al 15 Ottobre presso il Teatro Comunale . Un anniversario ...SAN BENEDETTO - Il Gruppo XGiove di Fermo, Luce (Alessia Toccaceli) di Pagliare del Tronto e Noemi Castiello di Fabriano sono in finale nazionale al ...Cresce l’attesa per la Finalissima in programma stasera, 15 ottobre, dell’edizione 60 de “Il Cantagiro”, famosa manifestazione canora ...