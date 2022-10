Fiorentina | Italiano | “Serviva più concretezza oggi | ma grande reazione nel secondo tempo”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Vincenzoha parlato al termine del match tra Lecce e. “Abbiamo iniziato male nel primo, poi nella ripresa c’è stato un crescendo. Bastava un pizzico diin più e avremmo potuto portare a casa i tre punti. Ho visto una”. Su Kouamé ha dichiarato: “Sono contento per lui. Fa l’esterno, fa la punta e rincorre gli avversari. A volte ha giocato anche come centravanti, sa legare il gioco e attaccare la profondità. Ci sta ripagando con prestazioni straordinarie”. Il tecnico viola ha poi continuato: “In campionato siamo in ritardo di 5 punti rispetto allo scorso anno. Siamo felici però di partecipare alla Conference League e la stiamo onorando. Portiamo a casa lache abbiamo avutonel ...

Commenta per primo Lecce -1 - 1 Terracciano 6: sbaglia a non uscire sull'occasione di testa di Ceesay, meno ...6 : primo tempo in cui il possesso palla ha prodotto poco con Kouamè ...Commenta per primo Christian Kouamé , attaccante della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Lecce al Via del ... La fiducia diQuando c'è una ...La Fiorentina esce dal Via del Mare di Lecce con un punto che sicuramente non muove la classifica come in molti si aspettavano. Ai microfoni di Dazn ha parlato Vincenzo Italiano, tecnico ...