Fiorentina | Barak | «Siamo poco concreti | ora rialziamoci Contro la Lazio…»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il centrocampista dellaAntoninha parlato a DAZN prima del match tra Lecce e viola: le dichiarazioni nel pre partita Le parole diprima di Lecce-: PRE GARA – “Abbiamo lo stesso problema da inizio stagione, poca concretezza in area avversaria e nella nostra area, dobbiamo migliorare e si è vista lì la differenzala Lazio, loro hanno fatto due azioni nel primo tempo e due gol, noi potevamo segnare 3-4 volte ma non ciriusciti e cicomplicati la vita da soli. Dopo la vittoria in Europa dobbiamo adesso rialzarci anche in campionato” L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Il centrocampista dellaAntoninè intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la: 'Ogni vittoria, ogni prestazione bella come quella in Conference League deve lasciare una grande ...... Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Mandragora,, Nico Gonzalez, Jovic, Kouamè. LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Secondi bookmakers laha i favori del pronostico. Le ...Allenatore: Baroni Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame. Allenatore: Italiano ...L'ex Antonin Barak ha parlato così ai microfoni di DAZN di cosa è mancato contro la Lazio nel pre-partita di Fiorentina-Lecce: "Abbiamo lo stesso ...