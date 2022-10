Financial Times | “L’Inter è ufficialmente in vendita | avviata la ricerca di nuovi acquirenti”

Agenzia Nova

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 ottobre 2022 - 17:00 17 ottobre 2022 - 17:00 Owen Walker,Altra lingua: 1 English (en) Credit Suisse prepares Swiss business sales to raise ...Il resto della rose è composto da quattro aziende cinesi e una russa, dopo l'esclusione di un'altra statunitense, come racconta il. Ma più che il potere della probabilità potrebbe ... Financial Times: l’Executive Mba del Politecnico di Milano tra i migliori 100 al mondo Bankers will begin the search this week for a buyer for Inter Milan, making it the latest top-tier football club to be put up for sale, according to people familiar with the matter. US boutique bank ...There is the global fight against legal but harmful drug usage: the Institute of Alcohol Studies estimates that in the UK, alcohol usage costs the country £7.3bn a year in lost productivity, while ...