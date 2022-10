Feyenoord | Kokcu si rifiuta di indossare la fascia arcobaleno | ecco il motivo

GianlucaDiMarzio.com

Ecco le formazioni ufficiali:(4 - 3 - 3) - Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Lopez; Geertruida,, Timber; Jahanbakhsh, Gimenez, Szymanski. All.: Slot. MIDTJYLLAND (4 - 3 - 3) - Lossl;...Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di- Midtjylland (fischio d'inizio ore 18.45).: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Lopez; Geertruida,, Q. Timber; Jahanbakhsh, Gimenez, Szymanski. Midtjylland : Lossl; Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Martinez, Olsson, ... Feyenoord, Kökçü rifiuta la fascia arcobaleno: "Non sono la persona giusta" Deventenaar Mike Gerritsen is teleurgesteld in Feyenoord aanvoerder Orkun Kökçu omdat deze de regenboogband weigerde te dragen tijdens de wedstrijd AZ-Feyenoord. De regenboogband werd tijdens vrijwel ...Il capitano del Feyenoord, Orkun Kökçü, ha rifiutato di indossare la fascia color arcobaleno per motivi religiosi ...