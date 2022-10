Festival della Fotografia Etica | ecco l’edizione 2022

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ildi Lodi torna quest’anno con la sua XIII edizione sempre al fianco di Fujifilm, partner ufficialemanifestazione diche apre una finestra su quello che accade nel mondo Ildi Lodi torna con la sua XIII edizione composta da oltre oltre 20 mostre fotografiche distribuite nei luoghi più suggestivicittà di Lodi, conferenze, presentazioni di libri, video-proiezioni, visite guidate con gli autori e progetti educational per gli studenti. Ancora una volta, partner delè FUJIFILM con il quale abbiamo avuto l’occasione di visitare tutte le postazioni espositive. Gli spazi scelti per le ...

La Nuova Venezia

Nell'ambito de "I PiratiBellezza, ildei diritti. L'autore viene intervistato da Alessio Bernabucci a da Carlo Galeotti. Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Toni Capuozzo "......attiva tra l'Italia e la Gran Bretagna e studiosa dello sviluppoperformance sperimentale in chiave interdisciplinare. Questa in corso è un'edizione cerniera tra il passato del, nato ... Festival della Politica a Mestre: 35 eventi per confrontarsi sulle crisi del presente Quarta edizione del cinefestival della biodiversità del cibo e delle culturea Torre del Greco e Napoli dal 25 al 29 ottobre ...Django, con la serie Sky il western arriva alla Festa del Cinema di Roma. Francesca Comencini promette di farci tornare al passato nel 2023 ...