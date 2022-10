Festa del cioccolato artigianale a Villa Borghese | da venerdì 21 a sabato 23 ottobre a Roma

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Torna ladl. Appuntamento (goloso) da non perdere il prossimo weekend con la “IV Edizione” della rassegna gastronomica dedicata a tutti gli amanti del. Con il Patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive e alle pari opportunità diCapitale, ancora una volta dunquegodrà di una tre giorni dedicata all’artigianalità con didattica e intrattenimento per grandi e piccini. Se siete in cerca dunque di cosa fare anel prossimo weekend questa è un’interessantissima proposta. Dove e quando La kermesse avrà luogo in Viale delle Magnolie dinelle giornate di21, ...

Si intitola Il ritorno , è diretto da Stefano Chiantini , e viene presentato ad Alice nella Città nel corso dellaCinema di Roma . Non c'è una scena in cui non ci sia lei, che ricorda nel ...Mentre la showgirl si riprende dal brutale scherzo e dopo aver incantato allaCinema di Roma , su Instagram lascia tutti senza fiato con dei look conturbanti. Elisabetta fa la turista per ...La Festa del Cinema di Roma ha deciso di muovere i primi passi nel Metaverso, un mondo che è sempre più interessante e necessario esplorare e per comunicarlo ha preparato un’esperienza in Realtà Virtu ...La cyber-violenza è un tema caldo dei nostri tempi, spesso affrontato dalle serie tv in contesti rigorosamente adolescenziali. Un film sudcoreano in concorso alla Festa del cinema di Roma, “Jeong-sun” ...