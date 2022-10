Festa del Cinema di Roma 2022 | La Guerra Desiderata | il regista Zanasi | «Spariamoci baci»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il film presentato oggi alladeldie che ha come protagonisti Miriam Leone ed Edoardo Leo uscirà nelle sale il 10 novembre

...unadi gioia, di aggregazione e di voglia di divertirsi. Questo è l'obiettivo primario della Federazione. Contribuiamo anche noi a supportare le iniziative della Lega Navale.' Il Presidente...In città si stava celebrando " Il Signore dei Miracoli ", unareligiosa della comunità peruviana, nata dopo il violento terremoto di Lima1655. Durante il disastro rimase in piedi in città ...L'attore, nel corso della presentazione del suo secondo film da regista, ne ha illustrato la genesi partendo da una premessa: 'Poker face mi è arrivato come produzione finanziata e la persona… Leggi ...Si è tenuta oggi l’anteprima mondiale alla 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma di Interactions. Concepito, sviluppato e prodotto da Adelina von Fürstenberg, è un’antologia di 12 cortometra ...