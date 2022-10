Fdi | Lollobrigida | Niente inciuci o si torna al voto Fi | Miccichè | Berlusconi valuti l' appoggio esterno

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Le elezioni politiche hanno decretato il successo del centrodestra ma la strada per andare uniti al governo sembra sempre più in salita dopo la rottura tra Giorgia Meloni e Silvio, in seguito all'elenco di aggettivi offensivi rivolti dal leader di Forza Italia alla futura premier. "Noi - spiega Francescodi Fdi a Repubblica - siamo disposti a qualsiasi cosa per rispondere agli impegni assunti con gli italiani. L'obiettivo di tutti dev'essere il bene del Paese, scegliere insieme una squadra per realizzarlo ed essere leali reciprocamente. Non sono possibiliné governi anomali. Inaccettabile pensare di far mancare i numeri per fare quello che vuoi tu. Non è un metodo che porta a una conciliazione".