“Farà la terapia usata da Nadal” | Roma | la rivelazione spiazza i tifosi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Giungono novità per larispetto al metodo di recupero dall’infortunio che sarà attivato per Paulo Dybala. Prima dei Mondiali di Qatar 2022 sarà probabilmente difficile vedere Paulo Dybala in campo, il quale non perde la speranza di rientrare tra i prescelti del Ct Scaloni, dopo gli ottimi inizi allasotto la guida tecnica di José Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Siamo la Roma

... per stare accanto all'attaccante della Roma che, tra Trigoria e palestra di casa, non perde un giorno di lavoro, in attesa della risonanza che, tra poco (entro la fine della settimana),il ...Perché non voleva l'intervento Perché era convinto che con laconservativa sarebbe ... Rimarrà al Milan : "Cosada grande Secondo me non lo sa ancora nemmeno lui, perché è ancora un ... Roma, Dybala al lavoro tra i suoceri e la terapia di Nadal