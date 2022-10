Energia | Cna | “Le microimprese non possono uscire dal mercato tutelato Bloccare la liberalizzazione”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) ROMA – “La situazione delle imprese rispetto al carorimane drammatica. Le bollette già raddoppiate un anno fa ormai sono un lontano ricordo e gli aumenti si attestano su valori perlomeno quadruplicati rispetto ai livelli pre-Covid”. Lo si legge in un comunicato della Cna. “La crisi sta diventando strutturale e si inserisce in un contesto che ha assunto i connotati di una tempesta quasi perfetta”, aggiunge la nota. Dopo la crisi finanziaria e l’emergenza sanitaria, il caro bollette “potrebbe mettere in ginocchio il nostro sistema socio economico: nel prossimo inverno una impresa su cinque rischierà di chiudere i battenti. Purtroppo l’impatto macroeconomico si sta aggiungendo a carenze storiche del sistema energetico italiano: a qualche lustro dal suo varo, il percorso didei mercati elettrico e gasiero mostra gravi carenze. Lo ...

